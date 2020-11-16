На улице Есенина насмерть сбили мужчину, переходившего дорогу по «зебре»

Утром 16 ноября на улице Есенина произошло смертельное ДТП, сообщается в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».
«Только что на улице Есенина, недалеко от несчастливого перекрестка с улицей Грибоедова сбили мужчину. Будьте внимательны и осторожны», - говорится в сообщении рязанки Светланы Коноваловой-Боровковой.
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по «зебре».
К настоящему времени официальной информации по факту смертельного ДТП не поступало. Подробности уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 14 ноября в микрорайоне Дашково-Песочня автомобиль насмерть сбил пешехода (подробнее с фото).
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