В горевшем ТЦ «М5 Молл» рассказали о судьбе животных из зоомагазина

Фото: vk.com/m5mall

Продолжает поступать информация о последствиях крупного пожара в рязанском торговом центре «М5 Молл». Пользователи соцсетей были обеспокоены судьбой животных из зоомагазина, расположенного в той же секции, что и загоревшийся батутный клуб. Администрация ТЦ поспешила успокоить:

«Сообщаем, что животные в магазине «4 лапы» живы, представители магазина их забрали», - пишут в официальной группе «М5 Молл».

В качестве подтверждения своим словам администрация приложила фото и видео с эвакуированными животными.

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