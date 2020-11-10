Донсков спустя год покинул пост начальника управления образования Рязани

Год продержался... Фото: сайт горадминистрации.

В качестве исполняющей обязанности начальника управления образования и молодежной политики администрации Рязанина на сайте исполнительного органа власти значится Екатерина Пронина.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, Дмитрий Донсков уволился по собственному желанию в конце октября. А назначен начальником управления образования и молодежной политики областного центра он был в ноябре прошлого года.

В последнее время сферу школьного образования Рязани преследуют неприятности. Последняя из них: несколько учеников общеобразовательной школы №62 получили ожоги роговицы глаз.

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