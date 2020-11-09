За ожоги глаз учеников директору школы №62 Рязани объявили замечание

Школьники получили ожоги глаз, директор школы - замечание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы писали о буквально просочившейся информации о том, что несколько учеников общеобразовательной школы №62 получили ожоги роговицы глаз. Теперь областная прокуратура официально прокомментировала это событие.

Со слов прокуроров, инцидент произошел в результате проведения во время учебного процесса дезинфекции помещения учебного кабинета оборудованием для обеззараживания воздуха. Это был четырехламповый бактерицидный передвижной облучатель "Азов-300", эксплуатация которого в присутствии людей категорически запрещена. Результат - 10 учащихся получили поражение глаз (электроофтальмия легкой степени).

В связи с этим Октябрьская районная прокуратура в адрес начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани внесла представление. Его рассмотрели и привлекли директора 62 школы к дисциплинарной ответственности - объявили замечание.

Кроме того, следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ.

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