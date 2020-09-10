Инцидентом с ожогами роговиц у школьников в Рязани занялась прокуратура

В рязанской школе №62 семь детей получили ожог роговицы глаз. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по публикациям в СМИ об инциденте в школе №62. Оттуда, напомним, просочилась информация, что, по меньшей мере, семь учеников получили ожоги роговицы глаз.

Источником травм называют обеззараживатель воздуха, установленный в классе. В больнице имени Семашко одному из учеников, смотревшему на кварцевую лампу, выдали справку с диагнозом электроофтальмия.

«Организована проверка соблюдения законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при получении детьми образования», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверку проводит прокурор Октябрьского района Анатолий Лушин.