Ученики школы №62 обожгли роговицы глаз из-за аппарата обеззараживания воздуха

Ученики рязанской школы №62 (улица Советской Армии, 15а) обожгли роговицы глаз из-за установленного в классе аппарата обеззараживания воздуха, сообщает ИА «МедиаРязань» со ссылкой на родителей. Всего пострадали не менее семи человек.

В медицинской справке, которую выдали в больнице имени Семашко, значится диагноз электроофтальмия. Болезнь вызвана тем, что ученик смотрел на кварцевую лампу.

По словам детей, аппарат для обеззараживания воздуха работал не менее трех часов во время уроков.

«Попытки школьников выключить оборудование не увенчались успехом, один из преподавателей попросил вновь включить его», - говорится в сообщении.

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