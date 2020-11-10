Бывший главврач ОКБ дал советы по профилактике коронавируса

Из всего разнообразия "народных" средств полезными могут оказаться разве что лимоны. А главным инструментом профилактики коронавируса медики называют маски. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хирург, бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов, который предпочел мандат депутата Рязанской областной Думы, вновь решил высказаться о коронавирусе. Он подверг критике «народные» варианты профилактики COVID-19.

«Поедание чеснока и вдыхание паров алкоголя предлагает интернет для профилактики ковида-19. Этой информации доверять нельзя!», – озаглавил Хубезов пост в соцсетях.

Прежде всего, Хубезов заметил, что коронавирусная инфекция не похожа ни на грипп, ни любую другую болезнь. Вирус провоцирует цитокиновый шторм (когда иммунитет атакует клетки и ткани собственного организма) и воздействует на сосуды, из-за чего тяжело болеют пациенты с сахарным диабетом. Притом самый заразный – инкубационный период, а в легочной фазе «человек уже практически не заразен», пишет Хубезов.

«Противовирусные препараты эффективны только на ранней стадии болезни. И здесь бесполезны антибиотики», - также заявил он.

Главным способом профилактики медик назвал ношения масок и социальную дистанции. Помогать организму Хубезов советует витамином C (лучше внутривенно), витамином D и препаратами цинка для укрепления иммунной системы. В пищу он порекомендовал употреблять говядину, орехи, печень трески или минтая, овощи, лимон, костный бульон.