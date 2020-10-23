Усы отращивать не буду, но хирургом останусь: Дмитрий Хубезов пообщался с рязанцами

Усы отращивать не будет, но хирургом останется: Дмитрий Хубезов пообщался с рязанцами.

Бывший главный врач рязанской ОКБ, а ныне депутат облдумы Дмитрий Хубезов продолжит работу практикующим хирургом. Об этом он рассказал в своем Instgram, общаясь с рязанцами.

— Ну что изменилось в моей жизни? Я должность администратора поменял на работу политика. Если раньше я работал в жестких рамках, границах, которые отчерчивало наше законодательство, то сейчас я имею возможность сам их и устанавливать, — отметил Хубезов. — А с точки зрения моей профессиональной деятельности как врача-хирурга, то здесь, я надеюсь, ничего не изменится. Я считаю это призвание делом всей моей жизни, и буду стараться хирургию не бросать никогда.

Кроме того, политик сообщил, что не собирается отращивать свои усы. По его словам, он продолжает ходить в «красную зону» к коронавирусным больным, а во-вторых, ему так больше нравится.

Напомним, Дмитрий Хубезов стал депутатом Рязанской областной Думы VII созыва от партии «Единая Россия».

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