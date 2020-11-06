За сутки COVID-19 отмечен более чем в 40 населенных пунктах Рязанской области

Из областного центра коронавирус расползается по области.

Оперативная группа обновила данные по географии распространения COVID-19 в Рязанской области.

Из 101 положительного теста большинство приходится на Рязань – 42 случая. Также новые случаи отмечены во всех крупных райцентрах и городах региона. Пять случаев за сутки зафиксированы в поселке Тума Клепиковского района и Касимове.

На карте пандемии появилась пять новых точек: о первых случаях заражения стало известно в населенных пунктах Надеино (Шиловский раойн), Акулово (Старожиловский район), Ямбирно (Шацкий район), Ленинский (Кораблинский район), Унгор (Путятинский район).

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 5 ноября:

- Рязань - 5794 случаев с начала пандемии (+42);

- Рязанский район – 488 (+2) (Поляны – 64 (+1), Секиотово – 6 (+1);

- Скопин – 323 (+2);

- Ряжск – 299 (+3);

- Касимов – 290 (+5);

- Рыбное – 260 (+2);

- Сасово – 239 (+2);

- Скопинский район – 199 (+2) (Вослебово – 22 (+1), Желтухинский – 10 (+1);

- Клепиковский район – 197 (+5) (Тума – 83 (+5);

- Шиловский район – 195 (+3) (Лесной – 61 (+1), Ирицы – 5 (+1), Надеино – 1 (+1);

- Новомичуринск – 187 (+3);

- Рыбновский район – 181 (+2) (Баграмово – 20 (+1), Пальные – 3 (+1);

- Касимовский – 172 (+1) (Лощинино – 11 (+1);

- Спасский район – 166 (+1) (Ижевское – 30 (+1);

- Михайлов – 135 (+1);

- Александро-Невский – 105 (+1);

- Александро-Невский район – 92 (+3) (Ленино - 19 (+1), Студенки – 7 (+1), Чернышевка – 3 (+1);

- Старожиловский район – 86 (+2) (Гребнево – 5 (+1), Акулово – 1 (+1);

- Сапожок – 82 (+1);

- Старожилово – 80 (+2);

-Шацкий район – 79 (+2) (Казачья Слобода – 22 (+1), Ямбирно – 1 (+1);

- Сасовский район – 69 (+1) (Молодежный – 6 (+1);

- Захаровский район – 67 (+1) (Плахино – 3 (+1);

- Чучково – 67 (+3);

- Чучковский район – 65 (+1) (Аладьино – 17 (+1);

- Пронский район – 60 (+1) (Маклаково – 7 (+1);

- Ряжский район – 51 (+1) (Большая Алешня – 3 (+1);

- Захарово – 48 (+2);

- Кораблинский район – 39 (+1) (Ленинский – 1(+1);

- Путятинский район – 38 (+1) (Унгор – 1 (+1);

- Кадом – 28 (+1);

- Кадомский район – 11 (+1) (Кочемирово – 3 (+1).

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