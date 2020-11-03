Всплеск в Ряжске и новая точка на карте COVID-19 в Рязанской области

Оперативная группа обновила географию распространения COVID-19 в Рязанской области.

Из 106 положительных тестов более половины – 56 случаев – приходится на Рязань. Из других населенных пунктов Рязанской области очень большим суточным приростом отметился Ряжск – плюс девять случаев. Шесть новых случаев отмечено в Сараевском районе.

На карте пандемии появилась еще одна новая точка: о первом случае заражения стало известно в селе Хавертове Михайловского района. Всего за сутки новые случаи отмечены в 37-ми населенных пунктах региона.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 2 ноября:

- Рязань - 5669 случаев с начала пандемии (+56);

- Рязанский район – 480 (+3) (Поляны – 63 (+1), Дубровичи – 10 (+1), Секиотово – 5 (+1);

- Скопин – 353 (+2);

- Ряжск – 291 (+9);

- Касимов – 280 (+3);

- Сасово – 229 (+1);

- Скопинский район – 192 (+1) (Желтухинский – 8 (+1);

- Рыбновский район – 181 (+1) (Баграмово – 19 (+1);

- Касимовский – 170 (+1) (Крутоярский – 9 (+1);

- Спасский район – 164 (+2) (Гавриловское – 10 (+1), Дубовичье – 4 (+1);

- Михайловский район – 157 (+3) (Октябрьский – 47 (+1), Первомайский – 7 (+1), Хавертово – 1 (+1);

- Михайлов – 134 (+1);

- Александро-Невский – 100 (+1);

- Сараевский район – 101 (+6) (Борец – 6 (+1), Меньшие Можары – 6 (+1), Муравлянка – 6 (+2), Желобово – 4 (+1), Большие Можары – 3 (+1);

- Александро-Невский Район – 86 (+3) (Каширин – 14 (+1), Боровок – 9 (+1), Зимарово – 3 (+1);

- Сараи – 67 (+1);

- Шацк – 67 (+1);

- Спасск-Рязанский – 65 (+1);

- Чучково – 60 (+2);

- Чучковский район – 57 (+3) (Мелехово – 7 (+1), Дубровка – 5 (+1), Авангард – 3 (+1);

- Ряжский район – 58 (+1) (Петрово – 10 (+1);

- Кораблинский район – 38 (+1) (Пехлец – 2 (+1);

- Ермишь -29 (+2);

- Кадомский район – 10 (+1) (Кочемирово – 2 (+1).

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Обновлены данные суточного прироста заболевших (подробности).