COVID-19: Рязанская область и Россия синхронно почти повторили рекорды

Во вторник, 3 ноября, оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области сообщила, что за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 106 человек. Темп суточного прироста составил один процент. С начала пандемии заболевание подтвердилось у 11 029 рязанцев.
Напомним, что максимальный показатель суточного прироста в регионе был зафиксирован 25 октября – 107 человек.
В России за сутки зарегистрировали 18 648 заболевших. Это также очень высокий показатель. Максимальный суточный прирост по стране 18 665 был зафиксирован 1 ноября.
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