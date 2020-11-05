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В центре Рязани планируется перепланировать три улицы

Речь идет о территории справа и слева от Горбатого моста
Источник:kp.ru
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Администрация Рязани сообщила, что 3 декабря (четверг) в 18.30 по адресу улица Введенская, 107, кабинет 219 состояться публичные слушания по проекту планировки застроенной территории в районе улиц Татарская, 1-я Железнодорожная и 1-го Осеннего переулка (территория справа и слева от Горбатого моста). Начало мероприятия в 18.30. Инициатором развития данной территории выступило ООО «Приток».

Все заинтересованных в перепланировки данных улиц (или в сохранении нынешнего порядка) ждут на слушаниях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (4912) 29-78-17 у секретаря комиссии по землепользованию Анастасии Валерьевны Тесловой.

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Вопрос об изменении вида использования участка вынесли на публичные слушания (подробности).

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