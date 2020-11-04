На месте рынка на Московском шоссе хотят построить многоэтажки

На публичные слушания в Рязани вынесли вопрос о переводе земли под рынком на Московском шоссе в зону многоэтажной жилой застройки. Заявителем выступает ООО «Ореол».

Ныне участок с кадастровым номером 62:29:0060010:53 по адресу Московское шоссе, 49 стр. 1 расположен в зоне административного и культурно-бытового обслуживания. Его площадь 5,3 тысячи квадратных метров.

Помимо вида использования упомянутого участка будут обсуждаться параметры строительства. Слушания состоятся 19 ноября в 18:00 на улице Введенской, 107 (кабинет 219).