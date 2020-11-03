На теле повешенного тренера из райцентра Рыбное нашли резаные раны

Как стало известно «Комсомольской правде», на теле погибшего тренера по кикбоксингу Андрея Жарова из райцентра Рыбное обнаружены резаные раны в области живота. Нож, которым, предположительно, были нанесены порезы, найден – он (по предварительной информации) принадлежал самому Жарову.

Напомним, что тело 38-летнего мужчины с веревкой на шее обнаружил его брат 2 ноября на берегу реки Вожи, неподалеку от парка «Пересвет» под Рыбном.

В настоящее время медики-криминалисты устанавливают причину смерти мужчины, а следователи – точные обстоятельства гибели. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.