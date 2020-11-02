На берегу реки Вожи обнаружили тело тренера по кикбоксингу

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В понедельник, 2 ноября, на берегу реки Вожи неподалеку от райцентра Рыбное было обнаружено тело мужчины. Его личность установлена – это тренер по кикбоксингу Андрей Жаров (1983 г.р.) СК «Пересвет» и ФСК «Звезда». По предварительной информации, мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью.

На берег реки он приехал на собственном автомобиле.

В настоящее время следователи Рязанского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.