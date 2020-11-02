COVID-19: Рязанская область вышла на плато?

Оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области сообщает, что в понедельник, 2 ноября, в регионе выявлено 98 новых случаев заболевания COVID-19. Темп суточного прироста составил 0,9.

Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 10 923 рязанцев. Ситуация в Рязанской области выглядит стабильно. С 21 октября в регионе выявляется порядка ста новых случаев. Вероятно, что можно о выходе области на плато второй волны.

В России 2 ноября выявлено 18 257 случаев – это довольно высокий показатель.

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