Теперь и в поселке Свет. Коронавирус отмечен в 29 населенных пунктах Рязанской области

Оперативная группа обновила география распространения COVID-19 в Рязанской области.

Из 102 положительных тестов почти половина – 49 случаев – приходится на Рязань. Из других населенных пунктов Рязанской области большим суточным приростом отметился Новомичуринск – плюс семь случаев. По пять новых случаев зафиксировано в Скопине, Касимове, Михайлове.

На карте пандемии появилась еще одна новая точка точки: о первых заражениях стало известно в поселке Свет Ряжского района (сразу два случая).

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 31 октября:

- Рязань - 5585 случаев с начала пандемии (+49);

- Рязанский район – 472 (+2) (Мурмино – 22 (+1), Дубровичи – 9 (+1);

- Скопин – 348 (+5);

- Ряжск – 281 (+3);

- Касимов – 274 (+5);

- Сасово – 228 (+1);

- Скопинский район – 190 (+3) (Побединка – 18 (+2), Свинушки – 10 (+1);

- Клепиковский район – 184 (+2) (Давыдово – 7 (+1), Лосево – 3 (+1);

- Новомичуринск – 182 (+7);

- Рыбновский район – 178 (+3) (Баграмово – 17 (+1), Житово – 6 (+1), Чурилково – 3 (+1);

- Спасский район – 162 (+2) (Ижевское – 29 (+2);

- Шилово – 135 (+1);

- Михайлов – 132 (+5);

- Александро-Невский район – 82 (+1) (Ленино - 17 (+1);

- Старожилово – 73 (+1);

- Шацкк – 63 (+1);

- Спас-Клепики – 62 (+1);

- Чучково – 56 (+1);

- Пронске – 52 (+3);

- Ряжский район – 47 (+2) (Свет – 2 (+2);

- Ухолово – 46 (+1);

- Кораблинский район – 37 (+2) (Ключ – 6 (+1), Никитино – 4 (+1);

- Пителино – 9 (+1).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

COVID-19: 1 ноября на улицах Рязани выписано более 100 протоколов

Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить совместные рейды (подробности).