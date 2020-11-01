Теперь и в поселке Свет. Коронавирус отмечен в 29 населенных пунктах Рязанской области

Оперативная группа обновила география распространения COVID-19 в Рязанской области.
Из 102 положительных тестов почти половина – 49 случаев – приходится на Рязань. Из других населенных пунктов Рязанской области большим суточным приростом отметился Новомичуринск – плюс семь случаев. По пять новых случаев зафиксировано в Скопине, Касимове, Михайлове.
На карте пандемии появилась еще одна новая точка точки: о первых заражениях стало известно в поселке Свет Ряжского района (сразу два случая).
С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 31 октября:
- Рязань - 5585 случаев с начала пандемии (+49);
- Рязанский район – 472 (+2) (Мурмино – 22 (+1), Дубровичи – 9 (+1);
- Скопин – 348 (+5);
- Ряжск – 281 (+3);
- Касимов – 274 (+5);
- Сасово – 228 (+1);
- Скопинский район – 190 (+3) (Побединка – 18 (+2), Свинушки – 10 (+1);
- Клепиковский район – 184 (+2) (Давыдово – 7 (+1), Лосево – 3 (+1);
- Новомичуринск – 182 (+7);
- Рыбновский район – 178 (+3) (Баграмово – 17 (+1), Житово – 6 (+1), Чурилково – 3 (+1);
- Спасский район – 162 (+2) (Ижевское – 29 (+2);
- Шилово – 135 (+1);
- Михайлов – 132 (+5);
- Александро-Невский район – 82 (+1) (Ленино - 17 (+1);
- Старожилово – 73 (+1);
- Шацкк – 63 (+1);
- Спас-Клепики – 62 (+1);
- Чучково – 56 (+1);
- Пронске – 52 (+3);
- Ряжский район – 47 (+2) (Свет – 2 (+2);
- Ухолово – 46 (+1);
- Кораблинский район – 37 (+2) (Ключ – 6 (+1), Никитино – 4 (+1);
- Пителино – 9 (+1).
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