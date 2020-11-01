COVID-19: 1 ноября на улицах Рязани выписано более 100 протоколов

Фото: оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области.

Оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области сообщает, что в воскресенье, 1 ноября, сотрудники региональных управлений УМВД и Роспотребнадзора провели очередной совместный рейд. Выявлялись нарушители масочного режима. Сообщается, что в рамках рейда составлено свыше 100 протоколов о нарушениях. В частности рейдовые мероприятия прошли на улице Почтовой.

Рейды продолжаются, коснутся они всех районов Рязанской области.

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