На окраине Шилова обнаружили труп мужчины одетого в женскую кофту

В четверг, 29 октября, Следственный комитет России по Рязанской области обратился к жителям региона с просьбой помочь в установлении личность мужчины, труп которого обнаружили на окраине райцентра Шилово 13 октября этого года. На теле неизвестного человека наблюдаются признаки смерти насильственного характера.

Приметы погибшего: возраст 35-60 лет, телосложение среднее, рост около 188 сантиметров, стрижка короткая с залысинами, уши средней оттопыренности, мочки обособлены, нос прямой, губы средней полноты.

При обнаружении был одет в удлиненную женскую кофту с капюшоном фирмы Reserved крупной вязки красно-черно-зеленого цвета и мужские спортивные брюки темного цвета.

Всех, что располагает какой-либо информацией о личности погибшего или об обстоятельствах его гибели, просьба обратиться по телефонам: 8 (910) 901-00-02 (отдел криминалистики следственного управления), 8 (920) 992-90-14, 8 (49136)-2-28-88 (Шиловский межрайонный следственный отдел), 8 (49136) 2-13-45 (Шиловский отдел полиции) или 02.