Последствия пьяного застолья в Рязани: один мужчина сгорел, другой получил ожоги, третьего ищут

Фото с места ЧП.

Поздно вечером в среду, 28 октября, в заброшенном доме на улице Окской (микрорайон Кальное) произошло возгорание. После тушения пожара в помещении были обнаружены останки погибшего человека, еще один мужчина с серьезными ожогами доставлен в больницу.

Как выяснили следователи Московского межрайонного следственного отдела города Рязань СК по Рязанской области, трое граждан без определенного места жительства собрались в доме, чтобы выпить спиртное. Из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание. Как уже говорилось выше, один человек погиб, другой получил ожоги, местонахождения третьего в настоящее время устанавливается.

В ходе доследственной проверки следователи установят точную причину гибели человека, а также причины возникновения пожара.