COVID-19: рязанские лаборатории не справляются

28 октября на совещании по вопросам распространения COVID-19 актуальный вопрос поднял глава Александро-Невского района Владимир Оводков. Муниципальные образования не могут сразу отправить тесты на коронавирус в лаборатории из-за маленькой квоты и получают результаты исследований с большой задержкой.

- У меня один главный вопрос – это маленькая квота на сдачу мазков. Может быть, создать дополнительную лабораторию, коль идет рост? Одни мазки находится у нас здесь в «морозилке», потому что их не могут взять, другие очень долго находятся в Рязани, когда их исследуют, - обозначил проблему Оводков.

Редакции известны случаи, когда люди с COVID-19 в том же Александро-Невском районе вынуждены были ждать результаты тестирования больше недели, не получая должного лечения. Тем временем развивались последствия инфекции – в частности, пневмония.

Поначалу министр здравоохранения Андрей Прилуцкий вместо ответа стал приводить цифры («проводится 2000 тестирований в день» и т.д.), затем признал, что лаборатории перегружены.

- В ближайшее время откроем лабораторию на базе больницы №11, будем смотреть по увеличению нагрузки на лабораторию перинатального центра, - пообещал Прилуцкий.