COVID-19: Россия ставит очередной рекорд, ситуация в Рязанской области немного успокоилась

В понедельник, 26 октября, в Рязанской области выявлено еще 97 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила оперативная рабочая группа регионального правительства. Таким образом, с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 211 человек. Темп суточного прироста составил ровно один процент.

Динамики распространения заболевания в Рязанском регионе не такая взрывная как в по России в целом. В стране 26 октября был поставлен очередной рекорд суточного прироста – 17 347 случаев.

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Такую статистику оперативная группа регионального правительства приводит на 26 октября (подробности).