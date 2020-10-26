COVID-19 выявлен в 57 образовательных учреждениях Рязанской области

В понедельник утром, 26 октября, оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области сообщила, что в настоящее время COVID-19 зафиксирован в 57-ми образовательных учреждениях региона. В частности заболевание выявлено в 13 детских садах, 38 школах, трех ссузах и трех вузах.

Отметим, что за неделю количество школ, где у учащихся или учителей выявлено заболевание увеличилось с 19 до 18, детских садов – с 11 до 13. А вот количество ссузов, напротив, сократилось с пяти до трех. Количество вузов остается неизменным.

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