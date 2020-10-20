Рязанская школа досрочно уйдет на каникулы

Рязанская школа №58 в полном составе досрочно уйдет на осенние каникулы. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе администрации Рязани.

Сообщается, что каникулы начнутся уже со среды, 21 октября и продлятся до 4 ноября.

Решение о каникулах принято администрацией школы. Поводом для таких действий стало известие о заболевании одной из преподавательниц COVID-19.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

COVID-19: в России новый рекорд, Рязанская область на пути к рекорду

После кратковременной стабилизации в регионе снова наблюдается суточный рост заболевших (подробности).