COVID-19: в России новый рекорд, Рязанская область на пути к рекорду

Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 20 октября опубликовала свежие данные по заболеваемости COVID-19 в Рязанском регионе. За минувшие сутки выявлено 89 новых случаев, из них семь с бессимптомном течением болезни и 82 с клиническими проявлениями COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевании подтвердилось у 9610 человек.

Еще 91 положительный тест находится на подтверждении в региональном минздраве, вместе с ними общее число заболевших составляет 9701 человек. Напомним, что наибольший суточный прирост для Рязанской области – 101 подтвержденный случай – был зарегистрирован 28 апреля. Судя по всему, вскоре этот негативный рекорд будет побит.

Отметим, что 20 октября в России зафиксировано рекордное количество заболевших с начала пандемии – 16 319 человек. Предыдущий рекорд продержался ровно сутки.