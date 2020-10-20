Водитель такси, в багажнике которого якобы везли ребенка: Мне 22 года. Какие дети?

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 октября пользователь Instagram Юлия Ширенина рассказала, что стала свидетелем, как водитель «Яндекс.Такси» перевозил ребенка в багажнике автомобиля.

По словам девушки, она ехала с молодым водителем на белом Ford Focus хэтчбек. Во время поездки она, находясь на заднем сиденье, почувствовала, что сзади, в багажнике, кто-то находится. Она обернулась и увидела среди наваленных одеял и других тряпок детскую руку.

«Комсомолка» связалась с тем самым водителем автомобиля. Владимир назвал сообщение Юлии вымышленным от начала и до конца.

- Мне всего 22 года, и у меня нет никаких детей. У моих родственников тоже малолетних в семье нет, поэтому даже не представляю, что уж там померещилось этой даме. В автомобиле мы с ней находились вдвоем, и никаких других пассажиров в ней не было. Пассажирка мне показалась немного странной, но значения я этому не придал. Пока она ехала в машине, никаких претензий мне не высказывала, тем более не говорила ни о каком ребенке. Если бы она задала вопрос, я бы просто открыл багажник и показал, что кроме нового постельного белья больше там ничего нет. А так, все это напоминает какой-то бред, - рассказал Владимир.

Как бы то ни было, уже через некоторое после публикации время аккаунт Юлии Ширениной в Instagram был удален.

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