«Среди одеял и тряпок»: водитель рязанского такси перевозил ребенка в багажнике

Рязанка Юлия Ширенина стала свидетелем, как водитель «Яндекс.Такси» перевозил ребенка в багажнике, сообщает ya62, ссылаясь на сториз Ширениной в Instagram.

По словам девушки, она ехала с молодым водителем на белом Ford Focus хэтчбек. Во время поездки она, находясь на заднем сиденье, почувствовала, что сзади кто-то есть. Она обернулась и увидела среди наваленных одеял и других тряпок детскую руку.

«Невозможно было понять, мальчик это или девочка. При этом ребенок был жив и не связан», - сказала рязанка.

Она предположила, что водителю просто не с кем было оставить ребенка, вот он и поместил его в багажник.

«Он неосторожно вел автомобиль, резко тормозил и матерился на других участников движения. Я уже обратилась в службу поддержки «Яндекс.Такси», и попросила своих подписчиков, которые работают в ГИБДД, написать ей в директ».

Отметим, что в настоящее время аккаунт Юлии Ширениной в Instagram удален.

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