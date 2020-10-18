Генеральный директор РНПК Алексей Демахин покинул должность

16 октября генеральный директор АО «РНПК» Алексей Демахин покинул должность. Информацию, опубликованную ранее в рязанских СМИ, «Комсомолке» подтвердил источник, знакомый ситуацией.

«Не смог уладить конфликт, допустил шумиху, не договорился с экологическими организациями», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября в Рязани прошел массовый пикет «За чистый воздух». Несколько сотен рязанцев вышли с плакатами и транспарантами с обращением к властям, решить главную экологическую проблему Рязани последних недель – вонючего и отравленного воздуха (читать подробнее).

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