Воскресной ночью в Рязани пойдет мокрый снег

Если еще на Покров, 14 октября, на Борковских карьерах в Рязани можно было встретить загорающих людей, то в ночь на воскресенье (18 октября) в регионе ожидается первый снег.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области опубликовала экстренное метеопредупреждение. В сообщении говорится, что начиная с 21.00 17 октября и до конца суток 18 октября в Рязанской области ожидается усиление ветра – его порывы составят до 20 метро в секунду. Ночью и утром 18 октября прогнозируется дождь (местами сильный) и мокрый снег.

Особую бдительность сотрудники ведомства просят проявить автомобилистов.

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