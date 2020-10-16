На Рязанский регион надвигается похолодание

Днем в пятницу, 16 октября, пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области опубликовала метеопредупреждение. Ведомство, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, сообщает, что 17 октября среднесуточная температура понизится на пять градусов по Цельсию.

Сотрудники МЧС напоминают, что крайне опасно пользоваться неисправными обогревательными приборами, а так же о том, что отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов.

Вместе с понижением температуры в регион пришли дожди.

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