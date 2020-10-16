Остановку «Цирк» в центре Рязани перенесли к женской консультации

Из-за начавшегося ремонта моста на улице Ленина и связанного с этим перекрытием движения, остановку общественного транспорта «Цирк» временно перенесли.

Теперь остановочный пункт расположен в районе здания женской консультации №1 (Ленина, 36). Временная остановка обозначена знаком и оборудована навесом.

В администрации областного центра обратились к автомобилистам с просьбой учитывать изменения и не парковать машину в зоне остановки.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов сказал, что реконструкция моста на Ленина была необходима. Реализация же самого проекта станет вкладом в развитие городской среды (читать подробнее).

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