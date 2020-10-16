Губернатор Любимов сказал, что реконструкция моста на Ленина была необходима

Губернатор Николай Любимов прокомментировал перекрытие моста у цирка на улице Ленина в Рязани. Напомним, что с 15 октября по 25 декабря движение здесь полностью перекрыто.

Глава региона сообщил, что реконструкция была необходима, что мост изношен.

- К тому же ремонт станет вкладом в развитие городской среды, - подчеркнул Николай Викторович. – Мы сделаем длинную тропу здоровья без выхода на проезжую часть. И ремонт – последний шаг на реализации этого туристического маршрута.

Из-за перекрытия движения в Рязани изменилась схема движения общественного транспорта.