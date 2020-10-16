В РГУ имени Есенина скончались два известных преподавателя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанского государственном университете имени Есенина ушли из жизни два преподавателя - доцент кафедры общей психологии РГУ имени С.А. Есенина Еремкин Юрий Логинович и старейший работник университета, преподаватель кафедры математического анализа Кудинова Зинаида Гавриловна.

Коллектив, руководство университета, а также редакция «Комсомольской правды» выражают соболезнования родным и близким покойных.

Напомним, 15 октября в Рязани похоронили профессора РязГМУ Динару Галиевну Узбекову (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!