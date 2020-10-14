Стали известны место и дата прощания с профессором РязГМУ Динарой Узбековой. Фото: Павел АВЕРИН

Гражданская панихида прощания с профессором Динарой Галиевной Узбековой состоится 15 октября в 10:30 в актовом зале фармацевтического корпуса Рязанского государственного медицинского университета имени академика Ивана Павлова по адресу: улица Шевченко, д. 34 к. 2.

Напомним, ведущий профессор Рязанского медуниверситета Динара Узбекова скончалась 13 октября (читать подробнее).

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