Девушка на иномарке сбила в Рязани опытного велосипедиста

Фото с места ДТП.

В четверг, 15 октября, примерно в 15.40 в Рязани на улице Зубковой (микрорайон Песочня) около дома №1апроизошло ДТП с участием велосипедиста. 22-летняя рязанка, управляя автомобилем Nissan Almera, сбила велосипед, на котором передвигался 41-летний рязанец.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Известно, что велосипедист получил травмы, с которыми был вынужден обратиться за помощью к медикам.

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