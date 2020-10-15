Рязань и Рязанский район дали львиную долю всех новых случаев COVID-19 в регионе

15 октября опергруппа представила свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области.

Из 89 случаев заражения за сутки львиная доля – 59 случаев – зарегистрирована в Рязани. Большой прирост отмечен в Рязанском районе – семь заболевших.

Четыре заболевших за сутки выявлено в райцентре Касимов.

Не обошлось и без новых точек на карте пандемии. Исходя из официальной статистики, COVID-19 добрался до населенных пунктов Матчино и Плахино (оба Рязанский район), Брусня (Старожиловский район) и Завидное (Шацкий район.

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим произошедшие с 14 октября изменения:

- Рязань 4848 случаев коронавируса с начала пандемии (+59);

- Рязанский район – 431(+7) (Дятьково – 37 (+1), Листвянка – 13 (+1), Окский – 10 (+1), Агро-Пустынь – 9 (+1), Дубровичи – 7 (+1), Матчино – 1, Плахино -1);

- Ряжск – 252 (+2);

- Рыбное – 234 (+2);

- Касимов – 221 (+4);

- Касимовский район – 145 (+1) (Лашма – 6 (+1);

- Спасский район – 139 (+1) (Ижевское – 23 (+1);

- Александро-Невский – 85 (+1);

- Александро-Невский район – 71 (+1) (Ленино – 13 (+1);

- Сапожок – 65 (+1);

- Старожиловский район – 64 (+1) (Брусня – 1);

- Шацкий район – 62 (+2) (Черная Слобода – 16 (+1), Завидное – 1);

- Шацк – 46 (+1);

- Чучково – 41 (+1);

- Путятинский район – 34 (+2) (Екатериновка – 3 (+2);

- Путятино – 28 (+3).

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