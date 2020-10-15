Ситуация с COVID-19 в Рязанской области стабилизировалась. Временное затишье?

Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила, что в четверг, 15 октября, в регионе выявлено еще 90 случаев заражения. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 9170 человек.

Еще 89 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве. Вместе с ними общее число заболевших составляет 9259 человек.

В регионе после октябрьского резкого роста заболеваемости и пика в 91 случай зарегистрированный за сутки, третий день наблюдается стабилизация ситуации. Временное ли это затишье или ситуация действительно стабилизировалась – покажут ближайшие дни.

В целом по России ситуация выглядит более печально – 14 октября был зарегистрирован очередной рекорд суточного прироста – 14 231 случай. 15 октября зафиксировано 13 754 заболевших.

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