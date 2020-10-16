Ушла из жизни старейший преподаватель РГУ Зинаида Кудинова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани ушла из жизни старейший работник РГУ имени Есенина, преподаватель кафедры математического анализа Кудинова Зинаида Гавриловна. Коллектив университета выражает глубокие и искренние соболезнования ее родным и близким.

ДОСЬЕ «КП»

Кудинова Зинаида Гавриловна родилась в 1929 году и посвятила лучшие годы своей жизни университету. Она с отличием окончила Рязанский пединситут, аспирантуру при кафедре математического анализа. Вела большую и ответственную работу сначала ассистентом, потом старшим преподавателем кафедры.

«Лекции и практические занятия Зинаиды Кудиновой отличались четкостью, высоким научно-методическим уровнем, богатством содержания. На кафедре все привыкли к тому, что нет такой дисциплины, по которой она не смогла бы вести занятия с присущим ие мастерством», - говорится на сайте университета.

Многие ее ученики успешно окончили не только институт, но и аспирантуру, защитили диссертационные работы, стали профессиональными математиками.

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