Скончался доцент РГУ Юрий Еремкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушел из жизни доцент кафедры общей психологии РГУ имени С.А. Есенина Еремкин Юрий Логинович. Коллектив университета скорбит в связи с кончиной доцента кафедры и выражает глубокие и искренние соболезнования его родным и близким.

ДОСЬЕ «КП»

Еремкин Юрий Логинович, кандидат психологических наук, доцент. Руководитель «Инновационного экспериментального проекта по развитию субъектности учащихся младших классов» на базе школы №55.

Награжден медалью «За трудовую доблесть», грамотой Министерства образования РФ, Почетным знаком РГУ имени С.А. Есенина «За вклад в развитие университета».

Имеет диплом лауреата Первого Всероссийского конкурса на лучший пакет психологических диагностических методик в системе образования.

Область научных интересов: прикладные аспекты психодиагностики, проблемы психологического сопровождения учащихся, проблемы развития учащихся как субъектов учебной деятельности. Имеет более 80 научных публикаций.

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