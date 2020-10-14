Видео момента ДТП с четырьмя погибшими под Рязанью появилось в сети

В сети появилось видео момента ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека. Фрагмент записи видеорегистратора автомобиля, оказавшегося рядом, опубликован автомобильным порталом «Русские дороги».

На этих кадрах видно, как Kia Rio совершает обгон, завершает маневр и продолжает движение по своей полосе, в то время как Chevrolet Aveo выезжает на «встречку» и несколько мгновений движется по ней. Затем оба водителя предпринимают попытку уйти от столкновения, но оно все-таки происходит, причем на встречной для Kia Rio полосе.

Напомним, автокатастрофа случилась 26 сентября на дороге Рязань – Михайлов неподалеку от поворота на село Подвязье. Она унесла жизни двух девочек - пассажирок Chevrolet, а также водителя и пассажирки Kia.