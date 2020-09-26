Опубликованы фотографии с места ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека

Фото с места ДТП.

В субботу, 26 сентября, на дороге Рязань – Михайлов неподалеку от поворота на село Подвязье произошло страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. После удара первая иномарка съехала в кювет и перевернулась.

В аварии погибли две несовершеннолетние девочки, ехавшие в Chevrolet Aveo, а также водитель и пассажирка Kia Rio. Женщина-водитель Chevrolet Aveo и еще один несовершеннолетний пассажир, а также пассажир второй иномарки получили травмы различной степени тяжести.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фото с места кошмарного происшествия: рядом с Chevrolet Aveo валяется разбитое детское кресло, в кювете на крыше лежит покореженная Kia Rio…

Фото с места ДТП.

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