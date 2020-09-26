В страшной аварии под Рязанью погибли дети

26 сентября омрачилось трагедией. На дороге Рязань – Михайлов, между поворотами на села Мушковатово и Подвязье, лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. Образовалась большая пробка – автомобилисты проезжали этот участок почти за час. Но это мелочь.

Самое страшное, что в результате ДТП погибли четверо – две девочки, находившиеся в Chevrolet, водитель и пассажир Kia. Еще трое – водитель и несовершеннолетний пассажир Chevrolet, а также пассажир Kia получили травмы различной степени тяжести.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства происшествия.