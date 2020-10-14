Появилось последнее видеоинтервью скончавшейся Динары Узбековой. Фото: Павел АВЕРИН

Динара Узбекова, почетный профессор РязГМУ каждое утро заходила в комнату покойного мужа и говорила ему «Доброе утро!»

Динара Галиевна дала свое последнее интервью рязанской «Комсомольской правде», в котором искренне рассказала о своей жизни и работе (читать подробнее).

А на видео вы можете посмотреть, как Динара Узбеково вспоминает свою первую любовь.

Напомним, 13 октября в Рязани скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии с курсом фармации Динара Галиевна Узбекова. Об этом сообщает РязГМУ (читать подробнее).

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