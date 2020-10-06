В Касимове будут судить мужчину, зарезавшего свою родственницу

Следователи Касимовского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Касимова, обвиняемого в убийстве, разбое и еще ряде преступных эпизодов.

Следствие установило, что вечером 22 марта 2020 года в одном из жилых домов Касимова мужчина во время распития алкоголя поссорился со своей родственницей. Во время конфликта он схватил нож и нанес женщине множественные удары. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Позже следователи узнали, что в феврале-марте 2020 года обвиняемый совершил еще несколько преступлений:

- с целью разбоя напал на мужчину возле магазина;

- угрожал убийством двум женщинам, с которыми распивал алкоголь, а одну из них связал;

- порезал ножом четыре резиновые покрышки на автомобиле, стоящем во дворе его дома.

мужчина уже признал себя виновным, в ближайшее время его судьбу решит суд.

Напомним, уже 8 октября в Рязани вынесут приговор убийце ветерана Великой Отечественной войны и его супруги (читать подробнее).

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