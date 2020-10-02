В субботу в Рязани закроют движение по мосту возле цирка – пока для пешеходов.

В субботу, 3 октября, на мосту возле цирка по улице Ленина закроют движение для пешеходов, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Причина закрытия – реконструкция сооружения.

Следующим этапом планируется полное ограничение движения по проезжей части, о чем управление благоустройства города сообщит дополнительно.

«Обращаемся к гражданам с просьбой не выходить на проезжую часть, пользоваться путем обхода – через Лыбедский бульвар. Просим с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ и временным неудобствам, связанным с ними», - говорится в сообщении администрации города.

Напомним, ранее мы сообщали, как будет ходить общественный транспорт из-за реконструкции моста (читать подробнее).

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