Реконструкция моста у цирка: как будет ходить транспорт на улице Ленина

Андрей Михно заверил, что после тестирования возможны корректировки в схеме движения троллейбусов. Фото: администрация Рязани.

В Рязани изменится схема движения общественного транспорта по улице Ленина из-за реконструкции Лыбедского моста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам начальника управления транспорта Андрея Михно, предлагаемая схема движения максимально сохранит транспортную доступность всех районов Рязани.

— Фактически, исключается только одна остановка «Цирк», — отметил чиновник. — Но часть автобусов малого и среднего класса будут следовать через временную остановку «Цирк» на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской.

В результате временные изменения коснутся пяти троллейбусных маршрутов: №№ 3, 5, 6, 8, 10, а также автобусов №№ 7, 11, 13, 17, 18, 23, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 91, 98, 99.

Как подчеркнули в мэрии Рязани, для организации движения по измененной схеме троллейбусов двух маршрутов - №№3 и 10 - на перекрестках улиц Ленина и Свободы, а также Новой и Циолковского реконструируют контактную сеть. Замена опор контактной сети на этих перекрестках позволит троллейбусам поворачивать налево с улицы Свободы на улицу Ленина и с улицы Новой на улицу Циолковского.

Для снижения пробок на дорогах мэрия Рязани планирует организовать движение автобусов по трем направлениям:

- по улицам Почтовой, Новослободской, Посадскому переулку, улицам Лево-Лыбедская, Николодворянская в прямом и обратном направлении (только для автобусов малого класса и среднего класса);

- по улице Маяковского;

- по Кремлевскому валу.

— Планируется «тестирование» новой схемы движения в течение нескольких дней для выявления возможных неудобств и корректировки маршрута при необходимости, — подчеркнул Андрей Михно.

Ознакомиться полностью с движением общественного транспорта

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