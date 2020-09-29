Любимов: Наша задача за 4 года привести сферу теплоэнергетики в полный порядок

Власти Рязанской области поставили перед собой задачу за четыре года привести сферу теплоэнергетики в полный порядок. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства.

— Для этого ежегодно выделяются деньги в рамках семилетнего плана работ по капитальному ремонту соответствующей инфраструктуры, — заявил глава региона. — Люди должны быть обеспечены теплом по максимуму, насколько это сейчас возможно, причем бесперебойным.

Напомним, с 28 сентября в Рязани начался отопительный сезон, все жилые дома начнут подключать с 1 октября (читать подробнее).

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