В Рязани стартовал отопительный сезон. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязани стартовал отопительный сезон, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, по состоянию на 28 сентября 15:00 тепло поступило в 62 детских сада, 41 школу, одну больницу, три объекта культуры и два спортивных учреждения.

В течение 29 сентября власти планируют завершить пуск тепла на все объекты социальной сферы.

С 1 октября, по заявкам управляющих организаций, начнется подключение жилищного фонда.

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