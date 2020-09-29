Зима 2020-2021 в Рязани: морозов можно не бояться

В течение зимы 2020-2021 в Рязани прогноз погоды будет корректироваться. Фото: Иван ВИСЛОВ

Гидрометцентр России опубликовал помесячный прогноз на зиму 2020-2021, начиная с октября (начало отопительного сезона) до марта.

С вероятностью 67-69% синоптики сделали вывод, что в целом за шесть месяцев на большей части территории России температура ожидается около и выше средних многолетних значений. То есть, серьезных морозов в Рязани и области не ожидается.

Какая будет зима 2020-2021 в Рязани?

Нормы средней месячной температуры в Рязани и Рязанской области зимой будут следующие:

- в октябре — 3.7 °C;

- в ноябре — -2.0 °C;

- в декабре — -7.7 °C;

- в январе — -12.3 °C;

- в феврале — -10.4 °C;

- в марте — -4.8 °C.

СПРАВКА «КП»

Оправдываемость прогнозов температуры на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58-81%.

Данная информация ориентирована на федеральные органы исполнительной власти для оценки рисков возникновения ЧС природного характера, в интересах энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

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