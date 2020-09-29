Появилось видео из суда, где вынесли приговор убийцам экс-главы таджикской диаспоры

Обвиняемый в убийстве Вячеслав Бельгибеков.

Появилось видео с приговора по делу об убийстве бывшего руководителя общественной организации «Таджикский культурный общинный центр Рязанской области «Сино» Бегмахмада Медведева.

Один из подсудимых - Вячеслав Бельгибеков – был крайне недоволен, что его снимали на камеру, прятал лицо и взывал о помощи к адвокату:

- Скажите судье, чтоб запретили снимать.

- А что говорить, ты сам все уже сказал, - парировал защитник.

Второй подсудимый – Михаил Сорокин – за все время судебного заседания ни слова не проронил, похоже, смирившись с участью.

Напомним, 29 сентября судья Рязанского областного суда Алексей Казаков приговорил Бельгибекова к 20 годам лишения свободы, а Сорокина к 19 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Их обвиняли в кражах, разбое, хищении оружия, а также в убийстве бывшего руководителя общественной организации «Таджикский культурный общинный центр Рязанской области «Сино» Бегмахмада Медведева (читать подробнее).

В скором времени «Комсомолка» расскажет подробности этого жуткого преступления.

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